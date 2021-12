x

SARONNO/SARONNESE – Numerose proposte dal sapore natalizio questo fine settimana: dall’artigianato in fiera per far incetta di regali al teatro per i più piccoli.

Venerdì 3 Dicembre

SARONNO – Alle ore 21, l’associazione “L’Isola che non c’è” propone, nella propria sede di via Biffi 5, gli incontri di filosofia del quotidiano a cura del professor Giuseppe Uboldi. Maggiori informazioni all’e-mail [email protected].

LIMBIATE – Alle 21, nell’auditorium “Bambini di Chernobyl” della scuola di via Cartesio , presentazione del libro fotografico “Rwanda variopinto #25 anni” con la presenza del sindaco Antonio Romeo e Paolo Sormani presidente del sodalizio. Informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 21, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario a Saronno, “Il sandalo equosolidale” presenta il libro “Le Ferite” realizzato grazie al contributo di 14 scrittrici e scrittori e il cui margine viene devoluto a “Medici senza Frontiere”. Info al numero 3347667986.

Sabato 4 Dicembre

MILANO – Apre i battenti la tradizionale “Artigianato in fiera”. Orari dalle 10 alle 23 e per informazioni si può consultare il sito internet www.artigianatoinfiera.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, va in scena lo spettacolo “Duepuntozero” con Gabriele Cirilli (in foto). Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 5 Dicembre

RESCALDINA – Dalle 8 alle 18, per le vie del centro storico, l’amministrazione comunale assieme alle associazioni locali presenta “Le vie di un Natale … da ricordare” dove sarà possibile conoscere le realtà associative, degustare piatti tipici, giocare insieme, visitare mostre e mercatini natalizi con la possibilità di fare acquisti per il prossimo Natale. Info al sito www.comune.rescaldina.mi.it.

ROVELLASCA – Ritrovo all’oratorio di via Monte Grappa 1 per la manifestazione “Babbo Natale di corsa”. Orario di partenza libero dalle 8 alle 9.30, chiusura manifestazione alle 13.30 e per informazioni ed iscrizioni [email protected].

SOLARO – Alle 10, al centro Maps di via Drizza, laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni per costruire una simpatica ghirlanda di Natale. Info al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

CISLAGO – Dalle 14.30 nella centrale piazza Enrico Toti, il comune propone Il “villaggio di Babbo Natale” con l’accensione dell’albero di Natale, esposizione del Presepe, cioccolata e vin brulé con l’associazione Alpini di Cislago e molto altro. Informazione dettagliate al sito internet www.comune.cislago.va.it.

MILANO – Dalle 15.30, al Mic di viale Fulvio Testi 121, rassegna cinematografica dedicata all’attrice americana Jessica Lange. La lunga maratona comincia con la divertente commedia “Tootsie” di Sidney Pollack in versione originale dove la Lange vinse l’oscar come miglior attrice non protagonista nel 1982. Info al sito www.cinetecamilano.it.

TURATE – Alle 16.30, all’auditorium sala polifunzionale di via Galilei, va in scena lo spettacolo per grandi e piccoli dal titolo “Una bellissima catastrofe” della compagnia “Teatro Pan”. Informazioni e prenotazioni al numero 3440136684, sito internet www.glieccentricidadaro.com.

BOVISIO MASCIAGO – L’associazione “Il baule verde” propone delle visite guidate alla scoperta di Villa Zari. La visita perciò sarà caratterizzata soprattutto dalla lettura di racconti e poesie incentrate sul Natale; per prenotazioni e informazioni su orari e costi si può contattare il numero 3665901468.