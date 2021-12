x

CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO – Nell’ultimo fine settimana il Did con oltre 200 commercianti e le 5 amministrazioni comunali ha acceso il Natale.

Iniziata l’anno scorso è proseguita la collaborazione che ha reso la scelta delle luminarie natalizie sinergica nel comprensorio. Non solo le luci per le strade ma anche iniziative speciali (come l’albero di luci e la luminaria dedicata al Did) sono state volute e realizzate dall’intero comprensorio.

Un lavoro di squadra in cui però ogni comune ha preservato la propria identità con piccole variazioni sul tema delle luci e anche diverse iniziative di contorno.

Ecco il videoracconto comune per comune.

CARONNO PERTUSELLA

Il sindaco Marco Giudici, l’assessore al Commercio Daniele Rosara, Iaia Vincenzo consigliere Did insieme a Rachele Grassi vicepresidente Confcommercio Saronno e presidente Did e una rappresentanza dei commercianti che hanno aderito a progetto “Illumina il Natale” si sono dati appuntamento vicino all’albero dei Commercianti in prossimità delle fontane poste all’ingresso del paese.

Un segnale di coesione, di collaborazione e di grande volontà di guardare a questo periodo natalizio che ci attende con speranza.

CISLAGO

Giampaolo Mazzucchelli, assessore al Commercio, Piero Cardone fiduciario Confcommercio Ascom Saronno di Cislago e Rachele Grassi presidente del Did intorno all’albero posto sulla provinciale alla rotonda che porta al centro insieme ad una rappresentanza dei commercianti hanno ringraziato, con un video, tutte le attività che hanno permesso la realizzazione del progetto “Illumina il Natale” promosso dal Did.

Ringraziamo inoltre Kmrosso che ha contribuito al posizionamento di un secondo albero posto all’ingresso di Cislago.

Aver dato atmosfera natalizia alle attività che si trovano in provinciale è un grande risultato che dimostra quanto siano belli i progetti che uniscono pubblico e privato.

GERENZANO

Ivano Campi Sindaco di Gerenzano, Stefania Castagnoli assessore al Commercio e Monica Mariotti assessore alla Cultura insieme ad Antonio Schipilliti e Rachele Grassi rispettivamente vicepresidente e presidente del Did si sono trovati in prossimità dell’albero posizionato in alla rotonda vicino a Villaggio Amico. Una scelta importante che “porta” l’atmosfera natalizia anche in provinciale.

Una rappresentanza delle attività che hanno constribuito alla realizzazione di questo progetto ha, con un video che sarà trasmesso nei canali social nei prossimi giorni, augurato un sereno periodo natalizio a tutti.

ORIGGIO

UBOLDO

Luigi Clerici sindaco di Uboldo insieme a Valentina Monti Consigliera Did, Rita Castignani fiduciaria Confcommercio Ascom Saronno per Uboldo e Rachele Grassi presidente del Did si sono trovati in prossimità dell’albero posizionato in piazza San Pietro per augurare a tutti un sereno Natale.

Non sono mancati i ringraziamenti reciproci per il forte spirito di collaborazione che ha unito l’amministrazione comunale, la segreteria Did e il gruppo di lavoro del progetto luminarie per il risultato ottenuto: oltre 80 attività che hanno scelto di sostenere con il loro contributo il progetto.