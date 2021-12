Limbiate, oggi presentazione libro su Rwanda

x

LIMBIATE – Oggi, venerdì 3 dicembre, alle 21 l’auditorium “Bambini di Chernobyl” della scuola di via Cartesio ospiterà l’associazione Variopinto per la presentazione del libro di fotografie sui legami e i percorsi condivisi con il Rwanda, il “Paese delle Mille Colline”, 25 anni di cammino di relazione ed amicizia tra Italia e Rwanda.

La pubblicazione è nata in occasione di questa ricorrenza il progetto del libro «Rwanda Variopinto 25 anni” per raccontare attraverso scatti, immagini e testimonianze il cammino che l’associazione ha avviato con il Paese africano e l’impegno di tutti i volontari che hanno collaborato nel progetto. Alla presentazione del libro interverranno il sindaco Antonio Romeo, il presidente di Variopinto Paolo Sormani e i volontari e volontarie che hanno collaborato alla realizzazione del volume. La partecipazione alla serata è libera e l’ingresso è consentito ai possessori di green pass, come previsto dalle norme anti covid attualmente in vigore in Lombardia.

