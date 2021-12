x

SARONNO – Troppi incidenti sulle strade di Saronno, le cronache ne sono piene: fermandosi a quelli “con feriti”, se ne contano mediamente una ventina al mese, un numero senz’altro significativo e che non può non mettere in allarme l’Amministrazione comunale, che sta pensando di correre ai ripari.

Ne ha recentemente parlato ai microfoni di Radiorizzonti l’assessore municipale alla Mobilità, Franco Casali: (foto sotto con gli attivisti della “sua” lista civica, [email protected]”: “Purtroppo a Saronno la situazione è stessa da anni, la nostra è una città di attraversamento, ci sono le auto di chi viene per lavoro e quelli di chi ci passa “perchè è più comodo”. Ora abbiamo deciso di assegnare un incarico professionale per predisporre, da parte di un esperto, il Piano di governo del traffico urbano, il bando è in pubblicazione proprio in questi giorni”.

Gli obiettivi del Comune – Tra gli obiettivi del futuro piano c’è la riduzione del traffico attraversamento, e di rivedere ciclabili creando raccordi fra i vari quartieri e con paesi contermini. Si parlerà ovviamente anche di parcheggi. “Ne servono altri? In realtà quelli che ci sono, non sono pieni come ad esempio testimonia la situazione del comodissimo autosilo di via Milano, sempre mezzo vuoto” ricorda l’assessore. Che assicura un rinnovato impegno, da parte del Comune, per l’educazione stradale rivolta soprattutto ai più giovani.

