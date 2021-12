x

CERIANO LAGHETTO – “Buongiorno e buon inizio di dicembre! Checché ne dica l’Europa, ci apprestiamo a festeggiare con grande gioia l’amato Santo Natale. Il 7-8 dicembre, nelle strade nelle piazze e negli edifici pubblici, ancor più belli e numerosi, apparirà il presepe. Il 12 dicembre torneranno gli attesissimi Mercatini di Natale. E, dulcis in fundo, nei giorni scorsi in tutte le scuole dell’infanzia, alla primaria ed alla secondaria, sono stati distribuiti 731 card-sconto per tutti i nostri bimbi e ragazzi per divertirsi sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio! La novità di quest’anno che rimarrà in piazza fino al 9 gennaio”. A parlare è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, esponente Lega che non manca di lanciare qualche “frecciatina” alla Commissione europea che in un documento aveva “suggerito” di sostituire il tradizionale “buon Natale” con un più generico “buone feste”.

(foto: Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto ed esponente della Lega)

