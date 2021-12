x

GERENZANO – “Considerata la frequentazione di gerenzanesi nella città di Saronno, informiamo di quanto prevede l’ordinanza del sindaco Augusto Airoldi del Comune di Saronno, in vigore dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e che ha lo scopo di arginare le possibilità di contagio da covid-19 nel periodo natalizio. L’ordinanza sindacale prevede che dalle 15 di ogni venerdì alle 24 di ogni domenica, compresi nel periodo dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, e dalle 15 del 7 dicembre 2021 alle 24 del 8 dicembre 2021, nel Comune di Saronno vige l’obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, le mascherine, anche all’aperto”. Lo fa presente l’Amministrazione civica gerenzenese.

Ricordano dal Comune: “La disposizione vale nelle seguenti zone del territorio comunale di Saronno: nel centro città lungo le arterie stradali di seguito identificate e all’interno del perimetro viabilistico delimitato dalle stesse: via Caduti della Liberazione, via Cantore, viale Rimembranze, via Vincenzo Monti, via Verdi, piazza Aviatori d’ Italia, piazza Unità d’ Italia, via Vergani, via Legnani, via Silvio Pellico, piazza Borella, via Manzoni, via Marconi. In tutti i luoghi all’aperto ove siano in svolgimento eventi e manifestazioni e compresenza di persone con rischio di affollamento e assembramento (ad es. : mercato, mercatini, sagre). Al seguente link e in allegato è possibile leggere l’ordinanza sindacale:https://www.comune.saronno.va.it/…/notizie_fase02.aspx…

“Considerato l’andamento dei contagi registrato negli ultimi giorni di novembre, l’Amministrazione saronnese chiede ai suoi cittadini e a coloro che, nel weekend e nei giorni festivi e prefestivi, frequentano la città, di indossare le mascherine anche all’aperto in centro (zona pedonale), nelle aree di mercato, mercatino o in occasione di sagre e iniziative di festa.Il provvedimento, già assunto anche in altre grandi città, rientra nella campagna a difesa della sicurezza e della salute pubblica che il Comune di Saronno ha intrapreso ormai da più di un anno” ha rimarcato il sindaco saronnese.

