LIMBIATE – Domenica 5 e mercoledì 8 dicembre l’Antica chiesa di piazza Solari a Limbiate si animerà delle luci e delle atmosfere natalizie. Nel “Magico Villaggio degli elfi” i bambini avranno la possibilità di coronare un sogno comune a tutti i fanciulli: incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina dei desideri, oltre a cimentarsi in diverse attività ludiche in compagnia degli elfi per entrare in compagnia ed allegria nello spirito di Natale.

Sarà inoltre possibile assistere alla lettura di una favola di Natale in programma nel pomeriggio. Per poter partecipare alla lettura è necessaria una prenotazione che potrà essere effettuata in loco. È possibile visitare liberamente il “Magico Villaggio degli elfi” nelle giornate di domenica 5 e mercoledì 8 dicembre a partire dalle 10 e sino alle 19. Di certo una iniziativa, pensata per le famiglie e per i bimbi, che contribuirà a portare l’atmosfera natalizia in città.

