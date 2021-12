x

GERENZANO / ORIGGIO – Oggi alle 10 in via Brera tamponamento fra due automobili a Gerenzano; sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Saronno ed i una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese. Uno dei automobilisti ha avuto bisogno di cure mediche: l’uomo, di 58 anni, non ha comunque riportato gravi conseguenze ed è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, dove è stato anche sottoposto alle verifiche sanitarie del caso. I militari dell’Arma, come sempre accade in simili circostanze, hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità; ed hanno eseguito i rilievi dell’incidente stradale.

A Origgio, al bivio fra le autostrade A9 ed A8 questa mattina alle 9 si è registrato un intervento delle pattuglie della polizia stradale e di una ambulanza del Sos per un incidente avvenuto in direzione Varese. Per fortuna non si sono registrate gravi conseguenze per l’accaduto.

