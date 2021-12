x

SARONNO – Rinviata la manifestazione no green pass prevista per oggi pomeriggio alle 15 in piazza Libertá.

L’annuncio arriva direttamente dal Collettivo Adespota che ha promosso e organizzato l’iniziativa di protesta.

“L’evento di sabato è rimandato a data da destinarsi. Abbiamo preso questa decisione per sostenere le iniziative di questo fine settimana sia in provincia che a Milano”.

Il riferimento va all’iniziativa organizzata dall’Assemblea Popolare di Busto Arsizio in piazza Santa Maria con microfono aperto e audio inchieste su green pass e dintorni a cura dell’Assemblea Popolare di Busto Arsizio.

“L’intento è quello di rimarcare il no al super green pass come strumento politico di controllo sociale senza alcun valore sanitario che divide i cittadini tra vaccinati e non vaccinati”

A Milano invece è in programma il

“No Draghi day” con concentramento in Regione Lombardia alle 15.

