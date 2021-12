x

SARONNO – Tutta facile per la Pallavolo Saronno, che nell’ottava giornata del campionato di Serie B di volley maschile batte in tre set la IES Group Polisportiva Besanese. Un altro successo, il settimo in otto partite per i ragazzi di Igor Galimberti.

Dopo un primo set dominato e vinto 25-17, gli amaretti subiscono le reazione della squadra ospite che però non riesce a spuntarla ai vantaggi. Il 30-28 finale premia i ragazzi di Galimberti, che si ripetono nel terzo e decisivo parziale con il 25-22 che chiude la contesa.

Grande attesa per il big match di sabato prossimo, 11 dicembre. Al Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella, alle ore 19:30, andrà in scena il derby varesino tra Pallavolo Saronno e la Rossella ETS Caronno Pertusella.