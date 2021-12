x

SAMARATE – Prima domenica di dicembre e nello stadio comunale di Samarate si è giocata una partita combattuta fino alla fine con la squadra di casa che beffa agli ultimi minuti di gioco il Cistellum.

La partita si accende sin dai primi minuti di gioco con il tiro di Bene al 3’ che però finisce in angolo dopo la deviazione dell’estremo difensore della squadra locale. Cistellum che continua ad attaccare e al 15 minuto spaventa la porta avversaria con la spizzata di Moiana su angolo di Remonato che finisce di poco sopra la traversa. Squadra locale ancora non in partita e che continua a subire l’assedio del Cistellum che, però, nonostante le numerose azioni, non riesce a trovare il vantaggio

Inizio secondo tempo non differente dai primi 45 minuti e al 7 minuto della ripresa la squadra di trasferta trova il vantaggio con il destro di Bene su assist di Montan. Città di Samarate che dopo 10 minuti dalla rete subita torna in partita con la realizzazione dagli 11 metri di Alessi che tira il rigore fischiato a seguito di un fallo ingenuo di Pusceddu alla destra del portiere avversario. Il Cistellum non ci sta e prova ad attaccare la squadra locale con il tiro di Bonfrate che però finisce facilmente nelle mani dell’estremo difensore locale. Il città di Samarate dopo diverse azioni subite torna ad attaccare negli ultimi minuti di gara e beffa la squadra ospite al 93 trovando il vantaggio con Collenghi a seguito di una disattenzione difensiva.

Squadra di casa che, nonostante abbia sofferto molto, vince quindi per 2-1 una partita importantissima grazie alla quale si allontana dalla zona retrocessione. Risultato invece amaro per i ragazzi di Giussani che non riescono a concretizzare le molteplici azioni create e perdono al 93’ una partita che avevano in mano.

Aldo Falgares

CITTA DI SAMARATE – CISTELLUM 2016 2-1

CITTA DI SAMARATE: Noto, Nava, Garzonio, Foresti, Agostinelli, Guidali, Collenghi, Sarica(15’ pt Ostuni), Castiglioni(11’ st Alessi), Pignataro(31’ st Cattagni), El Bahry. A disposizione: Sala, Vesco, Gaion, Calabro. All: Lucarelli

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate(41’ st Sapienza), Anzani, Moiana, Pusceddu, Bene(15’ st Rimoldi), Cozzi(1’ st Iovine), Lobianco(43’ st Costanzo An), Remonato, Montan(8’ st Costanzo Al). A disposizione: Albizzati, Conde, Speranza, Morosi. Al. All: Giussani.

Marcatori: Bene (C) 7′ st, Alessi (S) 17′ st, Collenghi (S) 48′ st.