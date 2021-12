Calcio 2′ cat. I, Di Lio protagonista nella vittoria della Gerenzanese

x

GERENZANO- Nella dodicesima giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I si affrontano Gerenzanese e Stella Azzurra Arosio che si conclude con il risultato finale di 3 a 1 in favore della squadra di casa.

Nel primo tempo, dopo dieci minuti di studio da parte delle due squadre, sblocca la partita la squadra ospite con un gran goal dalla trequarti del numero 10 Canavesi. Gerenzanese che, dopo il goal subito, si accende alla ricerca del goal del pari, che trova al 20′ grazie ad una fantastica rovesciata di Di Lio. La squadra di Mister Pignatiello si guadagna anche un rigore, ma Di Lio colpisce il palo esterno e la palla termine fuori. La squadra di casa sul finire del primo tempo spinge sempre di più con i tentativi di Spitaleri e Di Lio, ma a trovare la rete del vantaggio è Rampoldi, così la prima frazione di gioco si conclude con un 2 a 1 per la Gerenzanese.

Nella seconda fase di gioco la Stella Azzurra prova a farsi vedere dalle parti di Salvadore, ma in contropiede Quici lancia Di Lio che questa volta non sbaglia e segna il terzo goal della Gerenzanese. Sul finire di gara la squadra ospite ci prova con Canavesi e Longoni, ma senza trovare la via del goal.

Grazie a questa vittoria, la squadra di Mister Pignatiello sale a 17 punti e si posiziona al quinto posto a soli due punti dalla quarta forza del girone, ovvero il Novedrate. A guidare la classifica sempre il Veniano a +2 dall’Itala.

Gerenzanese-Stella Azzurra Arosio 3-1

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale (12′ s.t. Zaffaroni), Restelli, Rimoldi, Gambino, Franchi, Viola (40′ s.t. F. Canavesi), Spitaleri (46′ s.t. A. Forliano), Di Lio, Quici (35′ s.t. Crespi), Rampoldi (43′ s.t. F. Forliano). A disp: Girola, Daga, Sanzio, Anafflouss.

ALL. Pignatiello.

STELLA AZZURRA AROSIO: Bassani, Ricci, Biraghi (33′ s.t. Busnelli), Ballabio, Carniel, Bestetti (1′ s.t. Sorleto), Ruscio ( 1′ s.t. Cappellini), Imbriani (14′ s.t. Fusari), Longoni, Canavesi, Sanvito (23′ s.t. Panetta). A disp: Finelli, Cancellieri.

ALL. Littera.