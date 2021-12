x

x

SARONNO – L’Amor Sportiva passa in casa 1-0 con il San Vittore, risultato che comunque risulta stretto alla squadra di Saronno per il gran numero di occasioni create durante il match.

La cronaca – All’8′ è subito l’Amor a creare una palla gol: da calcio piazzato la palla finisce sui piedi di Khouni il cui tiro a giro finisce di poco sul fondo. Ancora pericolosa la squadra di casa con Marzullo che da calcio piazzato scheggia l’incrocio dei pali al 18′ facendo tremare sia i pali che la squadra avversaria, si resta sullo 0-0.

Nella ripresa è ancora l’Amor a creare occasioni: al 3′ Banfi lanciato a rete prova ad anticipare l’uscita del portiere con un pallonetto che però si stampa sulla traversa, secondo legno e tanta sfortuna per la squadra di casa. Al 6′ l’arbitro fischia un contatto in area di rigore dell’Amor per un contatto di Ferrario giudicato irregolare dal direttore di gara: dal dischetto si presenta Gadji che però si lascia ipnotizzare da Chiti il quale neutralizza la conclusione dagli 11 metri. Al 28′ l’Amor riesce a portare dalla loro parte il match: un errore difensivo del San Vittore regala un’occasione d’oro a Banfi che non sciupa la palla gol freddando il portiere avversario, 1-0.

E’ Banfi l’uomo più pericoloso dell’Amor che sfiora per due volte, poco dopo la rete realizzata, la doppietta prima non riesce per poco ad anticipare il portiere su una palla spizzata e poi conclude di poco fuori con un tiro al volo su assist di Gariboldi. Nel recupero c’è anche spazio per l’espulsione di Caimi che si vede sventolare dal direttore di gara il secondo giallo della partita. Il match si conclude così sull’1-0, buona prestazione della squadra di casa che torna a vincere e convincere, bravo Chiti a neutralizzare il rigore avversario e tanta sfortuna per i due legni colpiti, ora testa alla prossima giornata contro l’Airoldi in casa.

Alessio Cattaneo

Amor Sportiva-San Vittore Olona 1-0

AMOR SPORTIVA: Chiti, Caimi, Premazzi (43′ st Baruzzo), Gariboldi, Vidovic, Ferrario, Khouni (1′ st Nigro), Aloardi (16′ st Marranzano), Banfi (38′ st Marabelli), Marzullo, Petrarca (25′ st Crosta). All. Galimberti.

SAN VITTORE OLONA: Pinciroli, Mezzanzanica, Benelmouden (43′ st Monolo), Abouzia (34′ st Manenti), Scremin, Soldavini, Dossantos, Tedesco, Ranghetti, Gadji, Zambon (16′ st Messina). All. Vallarella.

Arbitro: Garavaglia di Abbiategrasso.

05122021