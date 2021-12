x

LEGNANO -Niente da fare per il Dal Pozzo sul campo del Legnarello, è finita 3-2 per i locali. Queste le scelte di mister ospite Borgatti: Arrighi, Osculati, Schembri, Menozzi, Brizzo, Nardo, Borghi, Borgatti (capitano), La Mura, Defendenti, Riccardi. A disposizione: Algeri, Pirotta, Sartorio, Manconi, Raphael, Ndao Saliou.

La cronaca – Nei primi venti minuti di partita regna l’apatia: nessuna azione da segnalare, se non giusto un placcaggio rugbistico di Schembri. Al 23’ angolo per i locali, ribattuta, la rimettono dentro, Nardo non si capisce con Arrighi, l’attaccante avversario ringrazia del regalo e insacca: 1-0. Al 45’ proiezione offensiva del Dal Pozzo, capitan Borgatti recupera una palla aerea, per l’arbitro è fallo e addirittura cartellino giallo.

Al 52’ rinvio lungo del portiere del Legnarello che sfonda sulla destra, cross dentro, sul secondo palo c’è un uomo libero che ha tutto il tempo di stoppare e insaccare, 2-0. Al 55’ altro contropiede del Legnarello e altro gol. A seguire a parziae rimonta de Da Pozzo: al 85’ Menozzi salta un uomo in area e si guadagna un netto rigore. Dal dischetto ci pensa Riccardi che spiazza il portiere. 3-1. Al 49’ Dal Pozzo butta una palla in area, i locali si fanno autogol. Finisce 3-2.

(foto: giocatori e tifosi del Dal Pozzo sul campo del Legnarello)

051202021