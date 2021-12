Calcio Caronnese-Borgosesia, Scalise: “Superiori sul campo ma…”

x

x

CARONNO PERTUSELLA – Partita persa in casa con il Borgosesia, oggi, per la Caronnese che resta nelle zone basse della classifica di serie D: “Difficile commentare una partita come questa. Gli avversari hanno creato pochissimo – esordisce l’allenatore Manuel Scalise al termine della partita allo stadio di corso della Vittoria – mentre noi abbiamo avuto tantissime palle gol ma non c’è stato il colpo del ko. E’ un campionato di alto livello, se ci si accontenta dell’1-0, si rischia sembre di subire una rimonta”.

Prosegue Scalise: “Abbiamo oggi giocato un primo tempo importante ma basta un gol di vantaggio: era una gara da “portare a casa”. Anche sul 1-2 abbiamo avuto due palle gol per almeno pareggiare, a livello calcistico siamo stati superiori agli avversari ma non è bastato”.

Su ilSaronno cronaca e tabellino della partita della Caronnese, in questo pomeriggio contro il Borgosesia.

(foto: mister Manuel Scalise, allenatore della Caronnese calcio)

05122021