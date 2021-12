x

SARONNO – La Lokomotiv Saronno, stamane sul campo del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo nella città degli amaretti, ha sicuramente divertito i propri tifosi: partita intensa e con tanti gol, quella con il Bc Lario: è finita 3-2 per i saronnesi. In questa stagione la Lokotiv prende parte al campionato di serie A del Csi Como. Nei precedenti incontri la squadra di Saronno aveva perso in casa contro il Breva cafè, 1-3 ed in trasferta contro il Villa Romanò, 4-2; prima ancora la vittoria 2-1 sul Gas.

Lokomotiv Saronno Robur è una squadra amatoriale saronnese di calcio a 7 – Serie A – che ha sposato un progetto di calcio popolare e di auto sostentamento.

(foto di gruppo per la Lokomotiv Saronno questa mattina in campo contro i comaschi del Bc Lario. Per i saronnesi una stagione sinora con risultati alterni, anche se l’obiettivo principale del gruppo è quello di stare insieme e divertirsi, aspetti che sicuramente vengono prima dei risultati agonistici)

