Calcio, delusione Fbc Saronno. Mister Taroni analizza il pari

LAZZATE – Delusione nelle fila del Fbc Saronno, che nel posticipo del tardo pomeriggio di oggi ha visto sfumare in extremis la vittoria contro il Valle Olona, la gara è terminata 1-1. Solo un pari, il risultato certo non piace all’allenatore Niccolò Taroni: “Due punti persi – esordisce il mister – Ma dal Saronno ho visto una prestazione mediocre, soprattutto dal punto di vista offensivo. Poi ci sono messi questi piccoli errori difensivi, che ci condannano. Su 17 gol, ne abbiamo presi 6 su palla inattiva o rigore. Il rigore c’erano o non c’era? Bisognava pensarci prima, e non ci sarebbe stata l’opportunità per gli avversari”. Prosegue il tecnico: “Nonostante tutto, bisogna lavorare, testa alla prossima gara, capita e voltiamo pagina”.

Il Saronno torna in campo già mercoledì pomeriggio contro il Meda, campo di gioco ed orario ancora da definire. Su ilSaronno anche l’intervista all’allenatore del Valle Olona, Massimo Rovellini, e la cronaca play by play dell’incontro.

05122021