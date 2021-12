Calcio, Fbc Saronno-Valle Olona: parla Rovellini

x

LAZZATE – Impresa Valle Olona, il pari strappato proprio nel posticipo del tardo pomeriggio di domenica contro il Fbc Saronno, secondo in classifica in Promozione, alla fine soddisfa l’allenatore Massimo Rovellini: “Siamo stati fortunati a trovare questo pareggio proprio alla fine, però legittimato dalle occasioni create nel primo tempo quando abbiamo avuto la possibilità di sbloccare il risultato, ma non siamo stati abbastanza “cattivi”. Le cose sono poi andate diversamente nella ripresa: il Saronno ci ha chiuso ed ha fatto meritatamente il gol. Noi allora ci abbiamo provato, giocando anche con 4 punte, ce l’abbiamo fatta, siamo riusciti a recuperarla tempo scaduto ed il calcio è anche questo”.

“E’ un punto che in ottica salvezza vale tantissimo. Ora ci attende, dopo Saronno, un calendario ancora impegnativo ma ce la giochiamo contro tutti. Troveremo adesso le altre squadre delle zone alte, dalla Solbiatese al Morazzone” conclude il tecnico del Valle.

Su ilSaronno la cronaca play by play di Fbc Saronno-Valle Olona giocata sul “neutro” di Lazzate per l’impraticabilità del campo dello stadio saronnese.

