SARONNO – CERRO MAGGIORE – E’ un evento unico quello organizzato per il prossimo 16 dicembre alle 20,15 nella sala 1 del multisala The Space di Cerro Maggiore.

Si terrà la prima visione del nuovo film House of Gucci e il ricavato della serata andrà a favore de “La Valle di Ezechiele” cooperativa per l’inserimento lavorativo dei detenuti con sede nel carcere di Busto Arsizio e guidata dal saronnese Filippo Germinetti.

Dopo il film seguirà “Com’è andata veramente” con la testimonianza di Pina Auriemma che sarà presente in sala. L’accesso sarà consentito, a partire dalle 19,30, previa esibizione del biglietto elettronico (i posti non sono assegnati) e verifica Green Pass.

Il film diretto da Ridley Scott, House Of Gucci, racconta la storia della famiglia Gucci. Tra fama, genialità, momenti difficili e sofferenze, il film racconta l’azienda attraverso un evento sconvolgente non solo per la famiglia, ma anche per il mondo della moda: l’uccisione di Maurizio Gucci nel 1995. A interpretare il noto imprenditore italiano sarà Adam Driver, mentre Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Gucci, accusata di aver organizzato l’omicidio. Dopo essere stata lasciata dal marito per una donna più giovane, Patrizia Reggiani ordinò a un killer di uccidere il marito. Condannata a 29 anni di carcere, ridotti poi a 26 in appello, la donna, conosciuta ai più anche con il suo appellativo di “Vedova Nera”, ha tentato il suicidio in prigione e dal 2017 è tornata in libertà per buona condotta.