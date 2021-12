x

GERENZANO – Muniti di guanti, mascherine e green pass alla mano, nel pieno rispetto dei numeri richiesti dalla norma che regola questo tipo di riunioni, venerdì sera, 3 dicembre, al Centro Anziani Carlo Cattaneo, si è tenuta la ormai tradizionale apericena organizzata dal gruppo Lega di Gerenzano, dalla Lista Civica e Fratelli d’Italia per scambiarsi gli auguri di Buon Santo Natale.



Oltre alla parte più “natalizia”, non sono mancati momenti di approfondimento politico grazie alla presenza dell’europarlamento della Lega Isabella Tovaglieri che ha affrontato temi importanti come quello economico ed quello che riguarda le radici cristiane dell’Europa.

Spazio a Dante Cattaneo vicesindaco leghista di Ceriano Laghetto, che ha parlato delle sue esperienze amministrative vissute sempre in prima linea con le sue iniziative a 360 gradi per i suoi concittadini.

E’ seguito l’intervento del sindaco di Rovellasca, Fratelli d’Italia, Sergio Zauli che ha raccontato la sua esperienza di amministratore.

Ospite a sorpresa il senatore leghista Stefano Candiani storico amico della Sezione di Gerenzano, che ha parlato con la sua consolidata competenza di amministrazione locale e di scenari nazionali.

“La serata – concludono gli organizzatori – è stata semplicemente molto bella e ricca di spunti politico amministrativi. Non sono mancati poi gli approfondimenti sulla situazione di Gerenzano e le varie azioni della Lega attraverso i suoi consiglieri in consiglio comunale. Interessanti poi gli interventi per la lista civica e per Fratelli d’Italia. Un grazie a tutti quanti hanno voluto condividere con noi questo momento di festa”.

