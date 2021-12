x

CERIANO LAGHETTO – E’ stata una serata speciale quella di sabato 4 dicembre in piazza Diaz, dove l’Amministrazione comunale ha programmato l’inaugurazione ufficiale della pista di pattinaggio sul ghiaccio. L’appuntamento si è svolto a partire dalle 18, con lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio curata dall’Associazione sportiva “Ice Emotion”, che vede coinvolte anche alcune atlete cerianesi. Dopo lo spettacolo, la pista di pattinaggio è rimasta aperta eccezionalmente fino a tarda sera come occasione di divertimento per tutti; presente il food-truck de “I bravi ragazzi” con hamburger e altre specialità per riscaldare la serata.

“A metà settimana abbiamo completato la consegna dei buoni sconto per l’utilizzo della pista a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole cerianesi, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado – spiega l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – E’ importante ricordarsi che si tratta di una card valida per tutto il periodo di permanenza della pista e che non va consegnata alla cassa, ma mostrata ogni volta per ottenere sempre una riduzione del prezzo del biglietto d’ingresso”.

Altre attività presenti in paese hanno avviato iniziative di promozione legate alla presenza della pista di pattinaggio offrendo ingressi a prezzo ridotto insieme all’acquisto di prodotti. “Uno degli obiettivi di questa iniziativa è infatti quello di incentivare il commercio locale con la presenza di un’attrazione di richiamo” rileva l’assessore al Commercio, Romana Campi.

