LIMBIATE – Intervento dei vigili del fuoco a Limbiate per un principio di incendio in una villetta: sul posto sono accorsi i pompieri di Lazzate e le squadre provenienti da Bovisio Maschago e Desio. Nell’abitazione, di via Giovane Italia, si era sviluppato un piccolo incendio, che d’altra parte stava provocando molto fumo. L’allarme alle 19 di ieri: la situazione è apparsa comunque infine meno grave di quanto si sospettasse in un primo momento, i pompieri hanno rapidamente posto la situazione sotto controllo. Nel corso della serata i vigili del fuoco hanno completato il loro intervento.

A seguire i sopralluoghi di rito, come sempre avviene in simili circostanze, per chiarire le cause dell’accaduto e quantificare l’entità dei danni.

Sul posto è prontamente intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, ed anche molti curiosi, passanti ed abitanti nelle vicinanze, che sono accorsi per capire cosa stesse accadendo.

(foto archivio)

05122021