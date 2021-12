x

x

CARONNO PERTUSELLA – La comunità caronnese ha risposto numerosa e nel rispetto della normativa anti-covid all’invito a partecipare all’iniziativa “Ripartiamo dal Cuore ” organizzata da Pierantonio Giussani.

Nella sede storica, a Caronno Pertusella, della Fondazione Felpi e di Ondarossa, Giussani ha accolto tutti i partecipanti a questo momento di condivisione.

Dopo una breve introduzione, di Gian Paolo Leoncini che ha contribuito all’organizzazione dell’evento, i vari responsabili e i direttori delle unità operative degli ospedali di Cuggiono e Legnano, si sono alternati illustrando le attività realizzate sul fronte della prevenzione e di cura alle malattie cardiache.

Al termine, e non meno importante anche l’intervento della psicologa Dell’Acqua esperta in tematiche della riabilitazione e della prevenzione delle malattie a carico del cuore. I relatori con il supporto di presentazioni proiettate a tutto schermo, hanno illustrato con parole semplici anche tematiche complesse. Insomma un vero momento di avvicinamento degli ospedali ai cittadini. Un’occasione molto apprezzata.

I relatori hanno dimostrato competenza ed umanità che sottolinea la tematica comune che ha spinto la Fondazione ad organizzare questo ed i futuri eventi: l’eccellenza italiana.

Pierantonio Giussani ha congedato gli amici presenti della Scuderia Ferrari Club (Sfc) di Saronno (di cui è presidente) dando appuntamento per il prossimo ritrovo benefico organizzato l’8 dicembre a Magenta: “Sarà un momento per regalare gioia a chi ne ha tanto bisogno, proprio in occasione delle festività più sentite”. Il Comune di Magenta aprirà le manifestazioni natalizie (“Magenta, è Natale 2021”) con l’evento delle Scuderia Ferrari Club.