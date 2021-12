x

SARONNO – Scippo alla periferia di Saronno, in pieno giorno: è success ieri alle 11.30, è stata presa di mura una donna caronnese di 60 anni, che stava salendo in auto, in via Varese non lontano dalla rotonda all’incrocio con viale Lombardia. Si è fermata una moto con due persone in sella, uno è sceso ed ha strappato via la borsetta alla donna, che non ha neppure avuto il tempo di abbozzare una eventuale reazione, la motocicletta con i due malviventi è ripartita a tutta velocità.

Primi a soccorrere la derubata sono stati alcuni commercianti le cui attività si trovano nelle vicinanze; si sono accertati che non si fosse fatta del male ed hanno avvisato i carabinieri e la polizia locale. Sono adesso in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili di questo episodio. Ai ladri lo scippo ha fruttato il denaro che c’era nella borsa, non si sarebbe tratto di una somma particolarmente elevata.

(foto archivio: polizia locale in via Varese)

