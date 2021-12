x

MONZA – Continua la marcia perfetta della Rossella ETS Caronno Pertusella, che in trasferta a Monza contro la Vero Volley Banco BPM ha centrato l’ottava vittoria su otto partite fin qui disputate nel campionato di Serie B di volley maschile.

Un match combattuto quello contro i brianzoli, che dopo aver perso i primi due set 24-26 e 20-25 hanno risposto ai gialloblù vincendo il terzo parziale ai vantaggi, 25-23. Nel quarto set, ecco che è riemersa tutta la qualità dei ragazzi di Gervasoni, che hanno chiuso la pratica con il 25-18 finale.

Questo il commento social di Caronno Pertusella: “Ottava vittoria consecutiva per Caronno che, trascinata da un Marco Schintu in formato maxi (33 punti a tabellino) batte in quattro set i brianzoli di Vero Volley e consolida la posizione in vetta alla classifica. I giallo blu di coach Gervasoni si godono il successo e si apprestano ad affrontare una intensa settimana di lavoro in previsione del derby casalingo contro Saronno”.