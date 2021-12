x

x

SARONNO – Buone notizie per i tifosi del Fbc Saronno, per il turno infrasettimanale di mercoledì, c’è il big match con il Meda che è quasi uno spareggio per restare nelle zone alte della classifica: si giocherà allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, dopo che gli ultimi interventi di risistemazione del terreno di gioco, da tempo particolarmente malconcio, sembravano avere dato gli effetti sperati. Insomma, il campo “dovrebbe” essere praticabile e dopo i sopralluoghi delle ultime ore, Comune e Fbc Saronno hanno concordato di disputare la gara allo stadio; inizio previsto alle 14.30.

Domenica scorsa il Fbc Saronno ha giocato contro il Valle Olona, 1-1, allo stadio di Lazzate, proprio per l’indisponibilità del Colombo Gianetti dove i problemi risalgono all’estate quando si è verificato un guasto al sistema di irrigazione che ha “bruciato” l’erba. A seguire il Saronno ha quasi sempre giocato in campo neutro, fra Cesate e Lazzate, gli incontri casalinghi di questa stagione.

(foto archivio: una fase dell’incontro di domenica scorsa)

06122021