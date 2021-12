x

VARESE – Ieri la benedizione dei mezzi agricoli, appuntamento tradizionale al quale ha preso parte anche la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

“La benedizione dei mezzi agricoli si è tenuta in occasione della settantunesima giornata interprovinciale del ringraziament, promossa da Coldiretti Varese, che ci ricorda il ruolo sociale ed economico di questo importante e strategico settore produttivo e il suo rapporto con la cura del territorio. Oggi più che mai l’agricoltura deve affrontare la sfida della sostenibilità, e il Pnrr può essere una occasione di rilancio di molte filiere in chiave innovativa. Per questo l’agricoltore deve essere visto come un alleato prezioso” rileva Gadda.

L’evento si è svolto in centro a Varese di fronte anche a tanti cittadini: non è certo passata inosservata, peraltro, la presenza di numerosi grandi trattori ed altri mezzi in uso per le attività agricole.

(foto: un momento dell’iniziativa a Varese)

