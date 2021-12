x

LAZZATE – Sarà un fine settimana veramente irrinunciabile quello di sabato 11 e domenica 12 dicembre con la diciottesima edizione dei Mercatini di Natale nel Borgo di Lazzate!

Il caratteristico borgo si presenterà alle migliaia di visitatori che ogni anno lo riempiono, nella sua veste più suggestiva, quella natalizia, con le luci, i sapori, i profumi, i colori e le musiche dei tipici Mercatini di Natale che ritornano dopo un anno di stop a causa dell’emergenza pandemica.

Nelle vie principali del borgo vi potrete infatti imbattere nelle tradizionali casette di legno e nei gazebo dove una cinquantina di espositori vi proporranno idee regalo a tema natalizio: addobbi, oggettistica, decorazioni, presepi, ghirlande, angioletti, bambole fatte a mano, cere. E per i più golosi gli stand gastronomici non vi deluderanno con panettone, caldarroste, frittelle, dolci, cioccolata calda, vin brulé, salumi, formaggi…e tante altre prelibatezze regionali rigorosamente “Made in Italy”.

La due giorni si aprirà con i tradizionali mercatini che osserveranno i seguenti orari: sabato dalle ore 11 alle ore 19 e domenica dalle ore 10 alle ore 19.

La manifestazione avrà un attesissimo prologo: mercoledì 8 dicembre alle ore 17, infatti, ci sarà la Pila d’oro, ovvero la tradizionale cerimonia di consegna di riconoscimenti a cittadini benemeriti. L’importante evento dedicato alle benemerenze civiche avverrà, come di consueto, all’Arengario “Carlo Cattaneo” di Piazza Papa Giovanni Paolo II. L’ingresso alla manifestazione, che avrà anche un interessante intrattenimento musicale, è gratuito con obbligo di green-pass.

Dopo l’Immacolata, il fine settimana non vi deluderà di certo poiché non mancheranno, come di consueto, le iniziative per tutti, grandi e piccini: tra quelle musicali, il “Recital di Natale” con il cantante d’opera Andrea Zaupa (baritono) ed Elisa Maffi (soprano), domenica 12 dicembre alle ore 15.30 in piazza Giovanni XXIII (in caso di maltempo l’evento si terrà in Arengario). Mentre sia sabato che domenica, “Babbo Natale, elfi e zampognari” per le vie del borgo, allieteranno i presenti rendendo ancor più magica l’atmosfera pre-natalizia. Ma ci saranno, in collaborazione con “Lazzate Commercio & Artigianato, anche i “Maltrainscena” per regalare ulteriori momenti di allegria e divertimento. In ambito artistico, da non perdere l’esposizione in “Casa Volta”: l’11 e il 12 dicembre, dalle ore 11 alle 19, sarà possibile ammirare la mostra dei presepi realizzati dagli alunni della Scuola Primaria di Lazzate.

Ma, non dimentichiamolo, Natale è anche e soprattutto la festa dei bambini: per loro quindi, sia sabato che domenica, i laboratori per bambini che si terranno in Casa Volta alle ore 15. Sabato 11 dicembre “Gli addobbi degli elfi – creiamo scintillanti decorazioni con il das” a cura di Atelier SottoSopra. Domenica 12 dicembre “Caro Babbo Natale… – realizziamo insieme una bellissima letterina per Babbo Natale” a cura di Eliana Perosin.

Attenzione: la prenotazione è obbligatoria in Biblioteca al numero 02-96721145 poiché i posti sono limitati e soggetti all’obbligo di green-pass per l’adulto accompagnatore.

“Dopo oltre un anno di pausa forzata a causa del Covid, quest’anno il Natale e con esso tutte le manifestazioni correlate sono ancora più sentite. Vi aspettiamo tutti, nel rispetto delle norme e in sicurezza, ma con tanta voglia di tornare a vivere questo speciale momento dell’anno” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi.