LIMBIATE – “Una serata in compagnia del coro “Limbiate gospel”, che esordisce nella magica atmosfera dell’Antica Chiesa in piazza Solari, l’appuntamento è fissato venerdì 10 dicembre alle 21, con un concerto dedicato alle classiche melodie natalizie. Ingresso libero con green pass”. Ad annunciare l’evento è l’Amministrazione comunale.

Si tratta di uno delle iniziative di avvicinamento al natale previste a Limbiate, dove è arrivato anche il Villaggio degli elfi. Ieri, ma si replica mercoledì 8 dicembre l’Antica chiesa di piazza Solari a Limbiate si anima delle luci e delle atmosfere natalizie. Nel “Magico Villaggio degli elfi” i bambini hanno la possibilità di coronare un sogno comune a tutti i fanciulli: incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la propria letterina dei desideri, oltre a cimentarsi in diverse attività ludiche in compagnia degli elfi per entrare in compagnia ed allegria nello spirito di Natale.

(foto di gruppo di Limbiate gospel, che si esibirà venerdì 10)

