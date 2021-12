x

SARONNO / CISLAGO / COGLIATE – Mentre molti saronnesi storcono il naso perchè in città ancora non ci sono le luminarie natalizie e l’albero di piazza Libertà non è stato ancora addobbato, è già festa e già si respira il clima natalizio nei paesi del circondario. Come a Cislago dove in piazza Toti la scelta è stata quella di realizzare un albero particolare ma anche molto bello (nella foto dell’ex assessore Marzia Campanella). Mentre a Cogliate oltre ad albero di Natale e luminarie, c’è anche la particolare installzione ccurata dai Gvc, il Gruppo volontari Cogliate, che domenica pomeriggio si sono cimtnati per riempire di luci un imponente albero che si trova nei pressi della loro sede. Anche a Caronno Pertusella è già clima natalizio anche con suggestive proiezioni a tema sacro.

A Ceriano Laghetto, con le autorità comunali, è stata invece inaugurata nel centro del paese la pista di pattinaggio su ghiaccio e c’è anche un bel presepe.







