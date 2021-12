x

VARESE / GARBAGNATE MILANESE – Da Varese a Garbagnate Milanese, il parlamentare locale Stefano Candiani, senatore ed esponente della Lega, ha preso parte ieri alle celebrazioni per Santa Barbara, la patrona del corpo dei vigili del fuoco.









“Sempre emozionante partecipare con i vigili del fuoco alla patronale. Quest’anno – ricorda il senatore – a Varese dopo la santa messa sono stati consegnati i riconoscimenti per i vigili che hanno terminato il servizio, per quelli in servizio e per quelli che iniziano il servizio! W i vigili del fuoco!”

“Quello del vigili del fuoco è un esempio di dedizione al servizio di “soccorso e di legame col territorio: un legame reciproco e ricambiato” ha rilevato Candiani partecipando all’iniziativa che si è svolto a Garbagnate.

(foto: alcuni momenti degli eventi che si sono tenuti in occasione della festa patronale dei vigili del fuoco, a Varese ed a Garbagnate Milanese con il personale dei pompieri in servizio in queste località)

