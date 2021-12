x

SARONNO – Ormai da qualche giorno al quartiere Prealpi, per la precisione accanto alla chiesetta di Sant’Antonio in via D’Annunzio, fervono i preparativi per il presepe che sarà inaugurato e benetto mercoledì 8 dicembre.

Uno degli ultimi appuntamenti ideati dal gruppo storico che ha così creato una sorta di anteprima pre natalizia del magico scenario della sagra e del corteo storico che ha nella creazione del borgo contadino uno dei suoi punti cardine.

Anche quest’anno il programma si apre il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre alle 11,45, con l’inaugurazione e la benedizione a cura di don Alberto Corti del presepe.

“All’aperto, in un ambiente suggestivo, verrà allestita la rappresentazione della natività. Il presepe riprodotto in dimensioni “reali” è parte integrante del borgo contadino e resterà in visione sino al giorno della Sagra il prossimo 17 gennaio”.

Ma non è l’unico appuntamento: somenica 12 dicembre alle 14:30 il presepe sarà animato dal coro “L’incanto del Natale”.