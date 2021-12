x

x

SARONNO – Dopo il primo weekend di attivazione dell’obbligo di mascherina all’aperto l’Amministrazione ha diffuso sui propri canali social una nota sugli accertamenti della polizia locale.

Ecco il testo integrale

Un’intensa attività di controllo e prevenzione è stata attivata da venerdì dalla polizia locale di Saronno, per la verifica del rispetto dell’ordinanza sindacale sull’utilizzo della mascherina all’aperto nell’area centrale della città, in vigore per tutti i fine settimana del periodo natalizio.

Quattro i vigili impegnati su ogni turno, due nell’area di piazza Libertà, corso Italia e via San Cristoforo, due nell’area della stazione, piazza Cadorna, via San Francesco.

In tanti si sono riversati nelle vie del centro e intensa è stata l’attività commerciale nel weekend: dai controlli è emerso un sostanziale rispetto dell’ordinanza. In questi tre primi giorni gli agenti si sono limitati a portare a conoscenza del provvedimento: da domani 7 dicembre scatteranno le identificazioni e relative sanzioni a carico dei trasgressori.

L’ordinanza firmata dal Sindaco Airoldi è stata inviata anche alle Amministrazioni locali dei comuni limitrofi, per un’opportuna pubblicizzazione tra i loro cittadini.

Da oggi la Polizia locale sarà impegnata anche nella verifica del possesso del green pass e del super green pass nei luoghi previsti dalle disposizioni governative che riguardano anche la zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.