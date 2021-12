x

CESANO MADERNO – A Cesano si accende il Natale: è tutto pronto per l’evento di mercoledì 8 dicembre promosso dall’assessorato comunale al Commercio con la collaborazione delle associazioni del territorio, Confcommercio Monza, APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, Croce bianca, per sostenere le attività commerciali e artigianali in un momento ancora difficile dopo gli stop imposti dalla pandemia.

Sarà una giornata speciale, con tante iniziative, dagli stand di artigiani e commercianti alla mostra di artigianato nell’Antica Chiesa di Santo Stefano – auditorium “Paolo e Davide Disarò”, dai mercatini natalizi negli spazi offerti alle associazioni e agli artigiani e commercianti alla sfilata di moda in via Borromeo, dall’organizzazione di uno spettacolo natalizio itinerante alla realizzazione del Paese di Babbo Natale e all’allestimento della “Grande sfera magica” in piazza Facchetti per la gioia dei bambini che potranno portare le letterine a Babbo Natale. Sono poi previste esibizioni​ del Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Binzago e una mostra d’auto e moto d’epoca in via Dante. Dalle 10 di mattina fino alle 21, la città sarà aperta per Natale.

Tutto è stato pensato per rendere magica l’atmosfera, con le luminarie a vestire di luci e colori la città. E oggi sono in programma due tradizionali appuntamenti natalizi: alle 11 l’accensione dell’Albero di Natale a Palazzo Arese Jacini e alle 17 in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo la diretta dalla Prima della Scala che quest’anno inaugura la stagione lirica scaligera con il Macbeth di Verdi.

