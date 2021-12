x

SARONNO – “Nella giornata di domani, mercoledì 8 dicembre, sulla Lombardia a partire dalla notte graduale peggioramento delle condizioni meteo, associato alla discesa di una vasta area depressionaria sull’Europa occidentale che veicolerà flussi umidi via via più instabili. Nella notte in pianura le precipitazioni saranno inizialmente deboli sulla parte più occidentale e a carattere di pioggia o al più pioggia mista a neve, assenti sulla parte centro orientale; nel corso della mattinata l’ingresso di aria fredda da ovest abbasserà rapidamente la quota dello zero termico al piano sulla fascia centro occidentale di pianura in concomitanza con una intensificazione delle precipitazioni che saranno a carattere nevoso“. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Proseguono dalla Regione: “Nel pomeriggio le nevicate insisteranno sulla pianura occidentale e interesseranno anche la pianura centro orientale, ad esclusione del Mantovano. I maggiori accumuli sono previsti sulla parte sud-occidentale della pianura. Sui settori alpini e prealpini e Appennino nella notte le precipitazioni saranno deboli, lievemente più intense sulla fascia appenninica, con quota neve generalmente attorno a 600-900 metri; intensificazione nel corso della mattinata e ulteriormente nel pomeriggio, in cui le precipitazioni rivestiranno carattere nevoso anche sotto quota 600 metri fino alle aree di fondovalle. A partire dalla serata le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi, maggiormente sui settori più occidentali dove le deboli precipitazioni serali si trasformaranno in pioggia mista a neve in ragione di un progressivo rialzo in quelle zone della quota dello zero termico; si manterranno invece a carattere nevoso fino a sera sull’alta pianura centro orientale”.

Quanta neve cadrà? – Nell’arco delle 24 ore accumuli mediamente compresi tra 5 e 10 centimetri su pianura centro occidentale, tra 10 e 20 centimetri sui settori di media alta pianura centro-occidentali, tra 10 e 20 centimetri su settori di bassa pianura centro occidentali, tra 20 e 30 centimetri a quote superiori ai 600 metri sui settori centro orientali, lievemente inferiori sulla parte prealpina più occidentale e Appennino.

07122021