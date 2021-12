x

SARONNO – “Un consiglio comunale aperto sulla Focris” È questa la richiesta firmata dai consiglieri comunali d’opposizione di Lega Lombarda, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Lo scorso anno il sindaco Airoldi nominò i rappresentanti saronnesi nel CdA della Focris senza consultare la minoranza – spiegano in una nota congiunta – atto non previsto dallo statuto della fondazione, ma buona prassi attuata negli ultimi venti anni da tutti i sindaci.Per questa ragione i gruppi consiliari di minoranza non possono fare altro che apprendere dalla stampa quanto accade all’interno della struttura sanitario-assistenziale”.

Chiaro il riferimento all’aumento delle rette reso noto da ilSaronno con la forte presa di posizione dell’ex candidato sindaco Sergio Giannoni.

“È fresca la notizia dell’aumento delle rette per l’anno 2022 così come sono giunte attraverso la stampa le giustificazioni addotte dal presidente Tommaso Mascarello e dalla lista civica Obiettivo Saronno”

Lega Lombarda, Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono quindi di svolgere una seduta aperta al pubblico affinché il presidente del CdA di Focris, Tommaso Mascarello, possa illustrare le ragioni di tale scelta e recepire domande e osservazioni dei saronnesi e dei consiglieri comunali.

“In nome della trasparenza, della condivisione e della più opportuna conoscenza affinché tutto il consiglio comunale ed i saronnesi siano informati riguardo i numeri dei bilanci 2020-2021 ed il previsionale 2022”