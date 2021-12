x

x

SARONNO – Turno di riposo per il Fbc Saronno, Gerenzanese corsara: questo il bilancio della 12′ giornata del campionato regionale juniores U19 B, andato in scena lo scorso fine settimana. Dunque, riposo e momento di riflessione per i saronnesi, che non riescono a schiodarsi dal fondo della graduatoria mentre la brillante Gerenzanese ha espugnato, 3-0, il campo dell’Italia. Larghissimo successo per il Sc United di Saronno-Cesate, allo stadio cesatese di via Dante è giunta una vittoria 7-3 sulla Porlezzese.

Risultati: Arcellasco-Bovisio Masciago 1-1, Faloppiese Ronago-Meda 0-2, Itala-Gerenzanese 0-3, Rovellasca 1910-Serenza Carroccio 0-1, Bulgaro-Portichetto Luisago 2-3, Sc United-Porlezzese 7-3; ha riposato Fbc Saronno. Classifica: Arcellasco 25 punti, Bovisio Masciago 24, Gerenzanese 20, Portichetto Luisago 19, Meda 17, Rovellasca 1910 15, Itala e Sc United 14, Bulgaro 13, Faloppiese Ronago 12, Porlezzese 9, Serenza Carroccio 8, Fbc Saronno 6 (a fine stagione retrocedono ai provinciali le ultime due, terz’ultima e quart’ultima dispotano i playout).

07122021