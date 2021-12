x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese comunica di aver risolto il contratto con l’attaccante Domenico Vitiello.

“Al giocatore, da parte della nostra società, gli auguri per il prosieguo della sua carriera” si legge in una nota della società rossoblù, impegnata nel campionato di serie D ed il cui obiettivo nelle prossime giornate sarà quello di lasciare le zone pericolanti della classifica.

Tornata nei giorni scorsi sul mercato, la Caronnese aveva ufficializzato l’arrivo in rosa del centravanti Ergys Ballgjini. Attaccante classe 1997, il nuovo giocatore rossoblù proviene dall’Eccellenza piemontese dove, con la maglia dell’Oleggio, ha messo a segno 7 reti nella prima parte di campionato. Prima punta, forte fisicamente, Ballgjini ha vestito le maglie di Sestese e Vergiatese in Lombardia e di Lg Trino, Fulgor Ronco Valdengo, Ro.Ce. e Arona in Piemonte. E’ al debutto in serie D.

(foto: l’attaccante Domenico Vitiello, che in questi giorni ha lasciato la rosa della Caronnese)

