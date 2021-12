Ceriano Laghetto crea la cartolina di Natale

x

CERIANO LAGHETTO – Ultimi giorni per partecipare al concorso “Crea la cartolina di Natale”. Si tratta della seconda edizione dell’evento, possono partecipare tutti i bambini dai 7 agli 11 anni. Dove inviare i disegni? Vanno consegnati in biblioteca oppure inviati tramite una mail all’indirizzo: [email protected], entro mercoledì 8 dicembre. La premiazione della cartolina più bella avverrà domenica 12 dicembre durante la manifestazione “Aspettando Natale”.

Intanto lo scorso fine settimana l’Amministrazione comunale ha inaugurato ufficialmente la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita in centro. L’appuntamento è stato aperto da uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio curata dall’associazione sportiva “Ice Emotion”, che vede coinvolte anche alcune atlete cerianesi. “A metà della scorsa settimana abbiamo completato la consegna dei buoni sconto per l’utilizzo della pista a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole cerianesi, dalla scuola d’infanzia alla secondaria di primo grado – riepiloga l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – E’ importante ricordarsi che si tratta di una card valida per tutto il periodo di permanenza della pista e che non va consegnata alla cassa, ma mostrata ogni volta per ottenere sempre una riduzione del prezzo del biglietto d’ingresso”.

(foto: la pista di pattinaggio su ghiaccio che è stata allestita in centro a Ceriano Laghetto)

07122021