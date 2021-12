x

x

SARONNO – Sono molti i saronnesi che ieri sera vedendo la puntata settimanale di Report (il programma in onda su Raitre condotto da Sigfrido Ranucci) hanno riconosciuto tra gli ospiti l’avvocato saronnese Giuseppe D’Elia.

Il legale è intervenuto come ospite durante il servizio dedicato ai banchi consegnati e mai pagati dallo Stato italiano.

In particolare D’Elia ha dato voce alle istanze dell’azienda portoghese Nautilus da cui sono stati acquistati, nello stesso periodo di quelli celeberrimi a rotolle, 200 banchi poi non utilizzati e ritirati perché non rispettosi della normativa antincendio sia per dimensioni sia per tipo di materiale. Il problema però, come sottolinea il servizio di Rosamaria Aquino, è che “non si capisce quanti banchi abbia effettivamente consegnato la Nautilus che, nel frattempo, ha presentato una causa al Tribunale di Roma per non avere ricevuto il pagamento dei banchi ordinati dallo Stato”.

“Li hanno ordinati, ricevuti ed ora li devono pagare – riassume il saronnese – se poi è stato fatto un ordine sbagliato la responsabilità è della struttura commissaria e non dell’azienda”