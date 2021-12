Lomazzo, si cercano figuranti per il presepe vivente

x

LOMAZZO – A Lomazzo si cercano figuranti per l’appuntamento con il presepe vivente, che si terrà domenica 19 dicembre a Lomazzo e che si svilupperà dalle 16 alle 16.30, con sfilata del “Cammino di luce” per le vie del centro storico del paese, e formazione del presepe in Brolo San Vito e conclusione dell’evento previsto attorno alle 17.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare come figurante: possono iscriversi famiglie, con o senza bambini, oppure persone singole. La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Termini di iscrizione: le adesioni dei figuranti devono avvenire entro venerdì 10 dicembre. Iscrizioni: bit.ly/presepevivente2021. Ovviamente l’iniziativa si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia.

Il presepe vivente è promosso dall’Associazione rievocazione storica “Città di Lomazzo” con la biblioteca civica ed in collaborazione con altre associazioni del paese; ed il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

(foto archivio: un presepe vivente allestito negli anni scorsi nella zona)

