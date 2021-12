x

SARONNO – “La città di Saronno sempre più confusa con uesta amministrazione in contrasto continuo tra le forze politiche al suo interno. Una situazione che produce un immobilismo amministrativo pericoloso, visti i temi e le situazioni che si dovranno affrontare in un futuro ormai imminente”.

Inizia così la nota condivisa da Movimento 5 stelle Saronno in merito alla crisi che sta attraversando la coalizione di centrosinistra che sta guidando la città.

“Dopo otto mesi di governo si è palesata la prima crisi politica di questa amministrazione, dove veniva messo in dubbio direttamente l’operato dell’assessore all’Urbanistica (rigenerazione urbana) e indirettamente il ruolo del sindaco, il tutto poi risolto con la costituzione di gruppi tematici responsabilizzando così vari consiglieri comunali senza un’analisi approfondita del problema emerso.

Successivamente abbiamo assistito alle dimissioni dell’assessore al bilancio motivate da problemi lavorativi, già esistenti al momento dell’assegnazione della delega, e anche in questo caso affrontato dalla squadra di governo con uno “scontro interno” riguardante la separazione dell’assessorato al bilancio da uno specifico al commercio, da attribuire a una componente di maggioranza Obiettivo Saronno).

Nel frattempo in città partivano gli incontri nei quartieri , accolti positivamente da tutti, e che noi come M5S abbiamo reputato importanti come apertura nei confronti della cittadinanza, non mancando tuttavia di evidenziare la mancanza di una reale partecipazione intesa come coinvolgimento a livello progettuale e informativo, incontri tra l’altro troppo presto interrotti.

Arriviamo quindi al punto sensibile che ha visto in consiglio comunale l’attuale maggioranza privata “della sua maggioranza” su una mozione ed emendamento riguardanti le politiche sul commercio, evidenziando in tutta la sua drammaticità l’esistenza di problematiche politiche profonde.

Come se tutto questo non bastasse emerge anche un aumento della retta della Casa di Cura Focris pari a 4 euro al giorno per ogni utente, deciso unilateralmente dal Cda, pari a circa 1500 euro l’anno per ogni degente tutto a carico dei pazienti e dei loro famigliari.

Il M5S a questo punto, di fronte a quanto sopra elencato, si pone e pone all’opinione pubblica alcune riflessioni: “Dopo circa un anno di legislatura (e ne mancano ancora quattro alla fine) come può un’amministrazione muoversi nell’ambito dei personalismi che continuamente emergono in maniera consistente nella squadra di governo? Se alla maggioranza vengono a mancare i numeri su temi di scarsa rilevanza, come la mozione sul commercio, a cosa assisteremo quando si dovranno affrontare questioni ben più importanti per la città di Saronno a forte rilevanza economica?” Assordante il silenzio del Pd su molte questioni che riguardano la gestione cittadina, e noi non possiamo che sospettare che la coalizione che oggi governa Saronno si sia solo “coalizzata” per vincere le elezioni senza considerare che il giorno successivo avrebbe dovuto però governare, e creare una tale compagine non avrebbe facilitato il lavoro da svolgere a beneficio dei cittadini. Ci teniamo a porre l’attenzione su come e quanto la componente Obiettivo Saronno, con il suo consenso di circa il 12%, condizioni (neanche troppo velatamente) l’operato del Sindaco, dimostrando una scarsa capacità politica con dinamiche finalizzate al proprio interesse politico piuttosto che a quello della collettività.