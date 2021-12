x

x

SARONNO – Giornata “movimentata” sulle strade del Saronnese. A Saronno alle 12 intervento di polizia locale e ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca nel posteggio pubblico del palazzo comunale, in piazza Repubblica, per un tamponamento fra due automobili, un ragazzo di 31 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale cittadino, comunque con lievi lesioni. La vigilanza urbana la cui sede è proprio all’interno del Comune, ha eseguito i rilievi del sinistro.

Tamponamento fra due auto anche a Gerenzano: è successo alle 13.40 sull’ex Varesina,. un ragazzo di 31 anni è stato trasportato all’ospedale saronnese da una ambulanza della Cri, non è grave. L’incidente si è verificato nei pressa della rototatoria al confine con Saronno, in quel tratto via Clerici.

A Cislago, alle 9.50, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella nella centralissima piazza Toti per una caduta accidentale di una pensionata del posto. La donna, di 88 anni, è stata soccorsa sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Ceriano Laghetto alle 12.45 tamponamento fra due automobili in via Giotto: due persone, un ragazzo di 26 anni ed una donna di 48 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche, sono stati medicati sul posto.

(foto archivio)

07122021