SARONNO – Due operai, una piattaforma e diversi metri di fili di luminarie. Non sono certo sfuggiti stamattina ai saronnesi che si sono trovati a passare in piazza Libertà i preparativi per decorare “di luce” l’albero di Natale cittadino.

L’albero è stato collocato dagli operai comunali nella giornata di giovedì scorso ed oggi è iniziata l’installazione dei primi fili di luce stamattina. Poco prima mezzogiorno gli operai hanno lasciato la piazza con le luci, punti di luce gialla e calda, accesi.

L’assessore D’Amato aveva parlato del progetto dell’Amministrazione per l’albero di Natale annunciandone l’accensione per mercoledì 8 dicembre giorno dell’Immacolata. Non è l’unico progetto per decorare in centro visto che il sindaco Augusto Airoldi ha parlato più volte dell’installazione artistica e artigianale realizzata con la collaborazione di uno sponsor privato e un noto artista.









