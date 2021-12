x

SARONNO – Pubblichiamo la nota dell’Amministrazione, condivisa lunedì sul sito internet istituzionale, in merito al Natale.

“Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Duc e l’Ascom, quello che ci apprestiamo a vivere sarà un Natale luminoso e pieno di incanto.

A partire da mercoledì 8 dicembre tante luci illumineranno le vie del centro cittadino e le vie principali di ogni quartiere dove, secondo il programma qui allegato, da sabato 11 dicembre prenderanno il via varie iniziative: spettacoli di strada e per bambini, mostra e concerti, musical e balli in piazza.

In particolare, le installazioni luminose con un messaggio di auguri riguarderanno la via principale di ogni quartiere, mentre in centro sarà addobbato un grande albero e le piazze centrali di Saronno, con la piazza del Santuario, avranno diverse installazioni luminose en plein air. Una sorta di Presepe sospeso ci immergerà nell’iconografia legata al Santuario: la Natività di Bernardino Luini e gli angeli dipinti da Gaudenzio Ferrari riprodotti in cubi e cerchi luminosi che resteranno sospesi fino all’Epifania. Un racconto artistico per luci e immagini ideato e curato da Stefania Morici di ArtEventi, con la collaborazione dello studio FDR Architetti di Agostino

Danilo Reale per il progetto di allestimento e per il quale si ringraziano il signor Fusetti, per la concessione delle immagini, e la comunità pastorale per la collaborazione.

Il contributo economico suddiviso in egual misura tra l’Amministrazione comunale, il Duc e l’Ascom ha ribadito ancora una volta la volontà di “fare squadra” per rendere Saronno attrattiva in un periodo dell’anno così speciale.

