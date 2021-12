x

SARONNO – Rimosse, per poter parcheggiare, le piantine piantumate dai volontari di Ambiente Saronno, il circolo di Legambiente cittadino.

Davvero un gesto che lascia molta amarezza quello che rendono noto gli attivisti dell’associazione che in occasione della Festa dell’Albero di novembre, hanno dedicato attenzione all’area verde di via Montoli con la piantumazioni di specie arboree adatte all’area e destinate al prolungamento della siepe lato sud.

“Sono bastati meno di 4 giorni – raccontano – per vedere rimosse alcune piantine da parte di qualche incivile che vuole usare l’area come un parcheggio”. Un piccolo gesto ma che lascia grande amarezza: “L’episodio di scarsa o nulla rilevanza è in realtà la cartina al tornasole di cosa accade a Saronno. Poche aree verdi e spesso non curate lasciano spazio a cemento e auto”.

(i volontari al termine dell’iniziativa)

