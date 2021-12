x

SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta inaugura la nuova stagione 2021-2022 con lo spettacolo “Boomerang, gli Illusionisti della danza”, in scena venerdì 10 dicembre alle 21. Se infatti il sipario di via I maggio si è riaperto già dal mese di settembre si è trattato sino ad ora di recuperi dovuti al periodo di chiusura covid. Finalmente un titolo inedito a Saronno, uno spettacolo che genera mistero ed obbliga a ripensarvi una volta usciti dalla platea. Vero teatro, realizzato ricorrendo a tutti gli espedienti che la moderna tecnologia mette a disposizione senza, però, lasciarsi sovrastare da macchinari ed effetti speciali.

Un’esperienza unica, totalizzante che dimostra la capacità della danza di catapultarci in mondi ricchi di emozioni raccontando l’ambiente come anima del mondo e sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema del rispetto ambientale. Immergendoci in un mondo di luci ed effetti emozionanti, la Compagnia Rbr Dance company Illusionistheatre realizza uno spettacolo dove danza e tematiche ambientali si fondono in una magica illusione scenica.

Con la danza si racconterà un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la nascita dell’uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, diretta o indiretta, del genere umano, mettendone in scena l’evoluzione attraverso dei quadri. Il primo, attraverso coreografie fluttuanti ed illusionistiche, rappresenta il progressivo ritirarsi delle nevi perenni per scendere poi nelle caotiche città, tra la quotidianità automatizzata dell’essere umano omologata e sovrastata dalla tecnologia, e attraverso l’uso sapiente di speciali fondali e proiezioni verrà amplificata la rappresentazione di un’umanità intrappolata nella sua gabbia di vetro. L’ultima tappa del viaggio porterà nelle profondità degli abissi riempiendo la scena e ormai sature di plastiche dove i danzatori, moltiplicandosi e sparendo, emulano la dimensione marina nella sua sofferenza.

Uno spettacolo che rimarrà indelebile nella memoria del pubblico per la sua grande forza visionaria in grado di trasportare lo spettatore in un mondo di illusioni danzanti. Ingegno e creatività sono infatti le due componenti fondamentali del lavoro della Compagnia: ricreare effetti speciali senza dimenticare mai lo sviluppo narrativo della storia in virtù della fusione tra una perfetta tecnica di danza e speciali effetti video, proiezioni, giochi di luce e soluzioni registiche altamente tecnologiche ed innovative.

La Rbr Dance Company Illusionistheatre riesce ad integrare perfettamente la multimedialità nella sua espressione artistica: la danza abbinata all’illusione della magia. Ne emerge un lavoro affascinante capace di tenere il pubblico incollato alle poltrone e con lo spirito esultante.

Biglietti ancora disponibili, acquistabili online e al botteghino.

Teatro Giuditta Pasta (via I maggio, Saronno)

venerdì 10 dicembre alle 21.

Boomerang – gli illusionisti della danza

regia di Cristiano Fagioli

coreografie di Cristiano Fagioli,

Cristina Ledri e Alessandra Odoardi

danzatori: Cristina Ledri, Alessandra Odoardi, Chiara Pagano, Francesca Benedetti, William Mazzei, Simone Bonatti, Raffaele Polito

management Vittorio Stasi

produzione Rbr Dance Company Illusionistheatre

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Qf3wHmAFWR4

Biglietto:

intero: 30 euro

ridotto: 28 euro

ridotto under 26: 20 euro

Durata 75 minuti senza intervallo.

