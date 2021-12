x

SARONNO – “Come è possibile che per questo ragazzo non si sia ancora trovata una soluzione? Comprendo il problema Covid, ma Kevin è da 5 mesi che vive sulla strada”. E’ l’appello lanciato sul gruppo sei di Saronno se da una saronnese che con alcuni conoscenti si è presa cuore il caso di un 23enne che gravita in città da alcune mesi.

“E’ un giovane di 23 anni che vive e dorme sotto i portici di via Genova da 5 mesi – si legge nella nota condivisa sui social e rivolta proprio all’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani – Con altre persone stiamo cercando di aiutarlo fornendogli vestiario caldo e cibo di prima necessità. Kevin , questo è il suo nome , racconta che nei giorni scorsi l’ assistente sociale che lo sta seguendo, lo ha inviato per la prima dose di vaccino. Al primo di dicembre attendeva di poter andare a dormire in uno dei letti messi a disposizione dalla Casa di Marta, ma questo non è avvenuto. Come ben sappiamo è in arrivo la neve con temperature molto basse”.

A rispondere è proprio Ilaria Pagani: “Kevin è in contatto con i servizi sociali da tempo. Abbiamo contattato anche il suo comune d’origine. Sono state provate diverse soluzioni anche valutando un centro di accoglienza ma nessuna proposta è andata in porto. I servizi sociali e la Caritas hanno recentemente avviato con lui anche il percorso per l’inserimento in Casa di Marta, nell’ambito del progetto emergenza freddo, sono stati fatti tutti i passi compresi i controlli medici e la vaccinazione anticovid. Kevin era atteso l’altra sera ma non si è presentato”.

“I servizi sociali sono stati pronti a fornire aiuto ed assistenza – conclude Pagani – ma ovviamente non si possono costringere le persone a fare scelte che sono sempre e comunque personali”.

L’assessore Ilaria Pagani conclude con un invito: “Sono sempre pronta a fornire risposte e a raccogliere le segnalazioni dei saronnesi ma l’invito è quello di rivolgersi direttamente al comune o a me con una mail. In questo modo, anche tutelando la privacy delle persone coinvolte, posso dare delle risposte tempestive. Questa segnalazione ad esempio mi è arrivata perchè girata da una cittadina e dalla stampa”.

