ROVELLASCA – A Rovellasca le palle di Natale sono… gigantesche. Sono comparse nel parco che si trova nel centro del paese e non passano certo inosservate. “Grazie a Monica e a Marina per questo ulteriore tocco natalizio. E grazie al consigliere comunale Giuseppe Piuri ed all’azienda Murarotto” dice il sindaco, Sergio Zauli, decisamente entusiasta di questo allestimento, che non sta mancando di sorprendere i concittadini. Le installazioni hanno trovato posto al parco Burghè di via Roma.







Intanto, nell’ambito degli eventi natalizi proposti con la “regia” dell’Amministrazione civica, è previsto alle 16 il concerto del corpo musicale “Giuseppe Verdi”. L’evento si intitola “La magia del Natale ritrovato” e si tiene nella sala consigliare di via De Amicis; ingresso ovviamente con green pass e mascherina e nel rispetto delle norme anti-covid attualmente in vigore in Lombardia.

(foto: le installazioni natalizie che hanno trovato posto al parco Burghè in centro al paese)

08122021