SARONNO – Nel circondario luminarie ed alberi di Natale accesi, senza parlare di realtà vicine come Busto Arsizio dove hanno fatto le cose in grane;: a Saronno in centro nel tardo pomeriggio di oggi “l’oscurità” era quasi assoluta, non fosse per qualche luce natalizia esposta da privati, la stella cometa su una palazzina o le lucette di qualche volenteroso negoziante. “Ma perchè non ci sono le luminarie in centro?” è la domanda dei cittadini, quasi ossessiva, che si vede porre il cronista mentre passa nella zona pedonale, fra corso Italia, via Garibaldi e strade limitrofe.

L’installazione era stata annunciata fra l’8 ed il 10 dicembre, già dopo i paesi del circondario ma per il momento non ce n’è neppure una. L’unica novità è che è arrivato il modesto albero di Natale collocato in piazza Libertà, con i suoi circa 6 metri. Niente di eccezionale neppure dopo che sono state accese le luccette nelle quali è stato avvolto: molti saronnesi per godersi l’albero di Natale sono andati in piazza nella vicina Lazzate, dove ce n’è uno alto 16 metri.

(foto: il centro di Saronno nel tardo pomeriggio odierno)

08122021